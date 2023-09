Il 18 settembre alle 11.30 si terrà il webinar Avviso Anci “Giovani e Impresa”: 3 mln di euro per i progetti dei Comuni.

Con una dotazione di tre milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, “Giovani e impresa” è la nuova misura sperimentale di ANCI per il finanziamento di 20 progettualità comunali di orientamento dei giovani alla cultura di impresa.

I destinatari sono 67 Comuni capoluogo di provincia (clicca qui per consultare l’elenco) che presentano la più alta percentuale di start giovanili e che dovranno candidarsi come capofila di un raggruppamento di Comuni della stessa area provinciale, che ricadano in area interna SNAI e/o in area rurale, montana oppure in zone svantaggiate (clicca qui per consultare gli elenchi).

Si ricorda che il termine per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 17.00 del 6 ottobre 2023.

I contenuti innovativi e gli elementi caratterizzanti dell’Avviso saranno illustrati dal vicesegretario generale ANCI, Antonella Galdi.