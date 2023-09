Giovedì 14 settembre alle ore 12 i cellulari di tutti i cittadini piemontesi saranno raggiunti da un messaggio IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, e suoneranno contemporaneamente emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Si tratta di un messaggio di test, in lingua italiana ed inglese, che rimanderà al link www.it-alert.it invitando la popolazione a compilare un apposito questionario.

Chi riceverà il messaggio non avrà nulla da temere e non dovrà fare altro che leggerlo. Tutte le altre funzionalità del telefono verranno bloccate temporaneamente: per riportare il cellulare alla normalità sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica e confermare la ricezione della stessa.

È importante che i cittadini compilino il questionario, aiutando il sistema di Protezione civile a verificare la riuscita del test: il parere di ogni utente consentirà di migliorare lo strumento.

Maggiori informazioni e le risposte utili a domande frequenti sono disponibili al link www.it-alert.it/it/faq/. Nel mese di settembre saranno effettuati ulteriori test nelle altre regioni italiane.