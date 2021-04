Giovedì 29 aprile dalle ore 11 alle 12 avrà luogo online un webinar informativo organizzato in inglese sulla piattaforma streaming della Commissione europea per presentare a Ministeri, Comuni, Università, Centri di ricerca, Fondazioni e Istituti finanziari le opportunità offerte dall’Europa che punta a mettere in pratica i principi del Green Deal attraverso la collaborazione tra i mondi della scienza, della tecnologia, dell’arte e della cultura.

Il “Nuovo Bauhaus” europeo fornirà sostegno finanziario per la realizzazione di spazi urbani verdi ed edifici pubblici sostenibili e per la ristrutturazione e trasformazione di alloggi sociali ma anche per la creazione di nuovi spazi espositivi e la sperimentazione di soluzioni per l’accessibilità degli spazi pubblici. Il coinvolgimento di una pluralità di discipline, dall’urbanistica fino ad arte, design e architettura sostenibile, punta a promuovere commistioni tra saperi diversi articolando il suo sviluppo nelle tre fasi di progettazione condivisa, realizzazione e divulgazione.

Nel corso della prima fase si definiranno in maniera collaborativa i contenuti dell’iniziativa, riassunti nel sito europeo https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it e promossi nell’ambito di dibattiti e iniziative conoscitive come la presentazione del 29 aprile. A questa fase seguirà a partire da luglio 2021 la realizzazione dei progetti-pilota sulla base di bandi (in uscita in autunno 2021) che premieranno progetti capaci di coniugare la realizzazione uno spazio fisico (già esistente o da costruire) in cui sperimentare soluzioni innovative e una comunità di professionisti, accademici, operatori in cui condividere conoscenze e risultati conseguiti. Da gennaio 2023 avrà inizio la fase finale di divulgazione, che diffonderà esempi di successo all’interno e all’esterno dell’Unione europea e individuerà possibili mercati per replicare le soluzioni sviluppate.

Per partecipare al webinar occorre inviare una mail con la propria manifestazione di interesse agli indirizzi s.dantonio@anci.it e paganini@anci.it entro le ore 12 di lunedì 19 aprile, indicando nome, ente di appartenenza e indirizzo e-mail.