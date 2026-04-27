Bilancio positivo per l’incontro dedicato alle nuove frontiere dell’innovazione degli spazi urbani e alle opportunità di sviluppo per il territorio torinese, promosso da API Torino, Collegio edile e ANCI Piemonte.

L’evento ha rappresentato un momento cruciale di confronto tra il mondo delle pubbliche amministrazioni, l’impresa e il mondo accademico. Al centro del dibattito il caso di Grugliasco, comune che, attraverso il nuovo Piano Regolatore Generale, punta a trasformare il territorio in un laboratorio di sviluppo sostenibile, modernizzazione industriale e miglioramento della qualità della vita.

L’iniziativa ha confermato quanto sia fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato per favorire politiche di crescita rapide e virtuose.

Nel corso dell’incontro è stato più volte ribadito come la sfida dell’innovazione urbana non sia solo architettonica o urbanistica ma riguardi la capacità di creare un ecosistema attrattivo per investimenti e talenti.

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