Le opportunità offerte dal bando “Sport Missione Comune” e le condizioni necessarie affinché i finanziamenti si traducano in progetti efficaci, cantierabili e capaci di generare valore saranno al centro di un convegno che si terrà mercoledi 13 maggio a Milano, dalle ore 10 alle 16:30.

L’evento si svolgerà sia in presenza (nella sede ICSC di Via San Marco 21/A) sia in streaming, con la partecipazione del vicepresidente di ANCI nazionale delegato allo Sport, Roberto Pella e del presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino.

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