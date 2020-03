I vigili del Fuoco potranno supportare i Comuni nell’ambito delle attività di Protezione civile relative alla gestione dell’emergenza Coronavirus: è quanto prevede una circolare del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, che precisa come i Comandi territoriali, fatte salve le priorità di soccorso tecnico urgente, potranno supportare con l’impiego di tutte le sedi permanenti e volontarie articolate sul territorio, anche attraverso le Prefetture, i Comuni che manifestassero specifiche esigenze.

La circolare dà seguito alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dal presidente dell’Anci Antonio Decaro che aveva scritto alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere di attivare il corpo dei vigili del fuoco, nelle zone in cui sono presenti i distaccamenti, per supportare gli amministratori soprattutto dei piccoli Comuni nel controllo del rispetto dell’isolamento e per intervenire in caso di necessità.

Nello specifico i vigili del fuoco potranno supportare i sindaci: per le problematiche di protezione civile, anche in collegamento con i C.O.C per le attività di informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare; per l’assistenza al montaggio di materiale logistico di protezione civile, anche a supporto delle strutture ospedaliere; per l’igienizzazione di locali pubblici o aree esterne con impiego di sostanze fornite dalle articolazioni di Protezione Civile e mediante procedure indicate dagli uffici comunali o ARPA; per il supporto ed assistenza alla popolazione per trasporto di medicinali o altro materiale urgente; e per il supporto alla gestione comunale di persone senza dimora, come ad esempio il trasporto di effetti letterecci o altri materiali per l’assistenza.