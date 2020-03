Il Ministero dell’Interno ha accolto le richieste di proroga formulate dall’ANCI in merito agli adempimenti degli Enti locali titolari di progetti Siproimi.

In particolare, è stata accordata la proroga dei termini di presentazione della domanda di prosecuzione dei progetti Siproimi in scadenza al 31 dicembre 2020, (scadenza inizialmente fissata al 31 marzo ed ora posticipata al prossimo 1 giugno).

Allo stesso modo, sono stati prorogati i termini di presentazione della rendicontazione Siproimi relativa al 2019 (inizialmente in scadenza il 30 aprile ed ora posticipati al 1° giugno).

“Ringraziamo il Governo per essere venuto concretamente incontro ai Comuni che, in questo momento così complicato, sono chiamati ad uno sforzo straordinario per gestire l’emergenza sui propri territori”. Così Matteo Biffoni, delegato ANCI all’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione. “La collaborazione con il ministero dell’Interno è costante – ha dichiarato Biffoni – tanto che abbiamo elaborato e sottoposto due specifiche proposte, sulle quali il Ministero si è immediatamente reso disponibile. Tutto questo, insieme ad altre iniziative che ANCI sta mettendo in campo, per sostenere i Comuni che si trovano a dover gestire una situazione più che mai complicata per garantire la salute, l’incolumità e la vita dei nostri cittadini”.

In allegato, la nota ufficiale del Ministero dell’Interno.