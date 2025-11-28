La Direzione Generale della Traduzione (DGT) della Commissione Europea presenterà, nel corso di un webinar in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 11.00, una serie di strumenti digitali basati su intelligenza artificiale dedicati alla traduzione, alla sintesi e riscrittura di testi, all’anonimizzazione dei documenti e alla sottotitolazione di contenuti audiovisivi.
L’iniziativa, promossa da Anci e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e curata dalla DGT, offrirà una panoramica operativa sull’utilizzo di queste soluzioni attraverso esempi concreti.
I servizi multilingua presentati sono disponibili gratuitamente online per le pubbliche amministrazioni, previa registrazione.