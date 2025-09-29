Venerdì scorso, nell’aula consiliare del Comune di San Nazzaro Sesia, sono stati presentati i risultati del progetto di cooperazione internazionale “Abe Hebo-Kò – Il percorso del riso per collegare genti lontane in fraternità”. ANCI Piemonte era presente all’evento con un videomessaggio di saluto del presidente, Davide Gilardino.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2023, dimostra l’efficacia dell’impegno dei Comuni, anche di piccole dimensioni, nella promozione di iniziativa a sostegno delle aree fragili e svantaggiate della terra.

Il progetto, durato oltre un anno e conclusosi nelle scorse settimane, è stato coordinato dal Comune di San Nazzaro Sesia con la collaborazione di EnAIP Piemonte e ha riguardato interventi nella comunità di Guiglo/Yaoudé, in Costa d’Avorio. Tema centrale lo sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare nel Paese africano attraverso misure di:

contrasto alla malnutrizione e alla povertà;

sviluppo di un’economia agricola basata sui principi dell’agroecologia;

incentivo alla partecipazione delle donne all’economia locale, riconoscendo il loro ruolo cruciale.

Momento chiave la missione istituzionale che, dal 6 al 12 ottobre 2024, ha portato ad Abidjan e Guiglo il sindaco del Comune di San Nazzaro Sesia, Dario Delbò e Chiara Fratucello, in rappresentanza del partner tecnico EnAIP Piemonte ETS.

La missione ha consentito di rafforzare il legame con la Costa d’Avorio e di raccogliere istanze provenienti da quei territori al fine di programmare azioni mirate.

In un’ottica di sostenibilità economica a lungo termine, è stata costituita una cooperativa risicola locale, che è stata dotata di attrezzatura agricola dedicata. Progettati, inoltre, percorsi formativi essenziali sull’utilizzo e la manutenzione dell’attrezzatura agricola e sulla diversificazione del reddito agricolo, attraverso il sistema di rotazione delle colture.

Fondamentali gli aspetti riguardanti il riconoscimento del ruolo della donna: nel dettaglio, il progetto ha organizzato incontri specifici per la valorizzazione della figura femminile in ambito rurale, con l’obiettivo di promuoverne la partecipazione attiva alla vita economica della collettività

Si tratta di un progetto importante che testimonia, ancora una volta, l’impegno dei Comuni piemontesi in azioni di cooperazione decentrata volte a favorire lo sviluppo dei Paesi poveri e svantaggiati, dimostrando come progetti complessi e articolati possano essere realizzati anche da Comuni di piccole dimensioni.

ANCI Piemonte evidenzia come le eccellenze del territorio piemontese possano diventare un modello di riferimento capace di favorire la diffusione di buone pratiche per tutti i Comuni piemontesi. Il successo di “Abe Hebo-Kò” sottolinea, infatti, come la cooperazione tra enti locali, partner tecnici e associazioni sia una via concreta per costruire ponti di fratellanza tra popoli distanti, attraverso il linguaggio universale del lavoro agricolo e della solidarietà.

Guarda le videointerviste realizzate dall’Ufficio Stampa