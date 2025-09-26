L’avvio di un tavolo permanente per promuovere iniziative a favore dell’inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione agli under 35. Questa la proposta scaturita nell’incontro di stamani al ministero del Lavoro tra Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano e vicepresidente Anci con delega a Lavoro e formazione, e Vincenzo Caridi, capo dipartimento dello stesso dicastero.

La collaborazione mira a rafforzare la sinergia istituzionale per garantire, tramite la rete dei Comuni, la massima diffusione delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione ai giovani disoccupati, inoccupati e NEET. “Lavoro e formazione sono le leve fondamentali per contrastare la marginalità e generare sviluppo”, ha commentato Cavazzana. “Il nostro impegno è costruire ponti tra le istituzioni e le persone, e oggi quel ponte si chiama impresa, autonomia, dignità. Come Anci, siamo pronti ad accompagnare i Comuni nel ruolo di facilitatori e promotori di queste opportunità”.

Il tavolo permanente rappresenta il primo passo per una collaborazione stabile e mira a diffondere la conoscenza di due importanti iniziative del Ministero del Lavoro: un Fondo da 800 milioni di euro per sostenere i giovani under 35 che avviano una nuova attività e la piattaforma AppLI (assistente personale per Lavoro Italia), un coach virtuale per i giovani con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. Da parte sua Anci si impegna a garantire un’informazione capillare su queste opportunità a giovani e famiglie attraverso i Comuni. “Questa misura non è solo un sostegno economico, ma anche un messaggio politico e sociale: ogni giovane che sceglie di mettersi in gioco è una risorsa per il territorio,” ha concluso il vicepresidente Anci.