Il Dipartimento per la trasformazione digitale parteciperà sia all’assemblea annuale dell’ANCI sia ad ANCI OFF, l’iniziativa espositiva e culturale, in programma dal 22 al 24 novembre in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino e Turismo Torino e Provincia.

In particolare, sabato 23 novembre dalle ore 12:30 alle 13:30 è previsto un talk nella cupola geodetica di Piazza Castello che avrà come tema “L’ABCD della Digitalizzazione della PA: come la Pubblica Amministrazione sta semplificando l’accesso ai servizi online da parte dei cittadini”.

Interverranno: Maria Luisa Gallo, moderatrice (Dipartimento Trasformazione Digitale) – Adelaide Ramassotto (DTD), Lidia Alloa (sindaca di Garzigliana), Gianluca D’Alleo, Romina Migliore e Achille Montanaro (DTD), Massimo Massimino (dirigente Comune di Torino Divisione Sistemi Informativi).

Per partecipare è necessario ISCRIVERSI A QUESTO LINK