Il PNRR rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per il nostro Paese.

Se ne parlerà in occasione di “Missione Italia” – 2021/2026 PNRR dei Comuni e delle Città”, i prossimi 22 e 23 giugno nel Centro Congressi La Nuvola di Roma. Si tratta di un appuntamento annuale, organizzato da ANCI e IFEL da qui al 2026 per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che li accompagneranno, attraverso un dialogo costante tra Ministeri, Comuni e partner privati.

Il volume di risorse previste dal Piano necessita di una capillare attività di studio e di analisi per il buon esito di questa sfida epocale.

In questi mesi, IFEL ha progettato e messo a disposizione dei Comuni strumenti informativi, formativi e consulenziali di eccellenza per rispondere al meglio alle esigenze del PNRR: tra gli altri, il portale Servizio Orientamento PNRR Comuni e la Piattaforma EASY. E poi la PNRR Academy per i RUP e i numerosi webinar dedicati al PNRR.

