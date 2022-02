Proseguono gli appuntamenti dedicati ai Comuni e all’attuazione del PNRR.

Domani, 3 febbraio, alle ore 11 è in programma un webinar dal titolo “Il principio DNSH: adempimenti per enti locali e progettisti”.

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) prevede che gli interventi dei PNRR nazionali, per essere ammessi ai finanziamenti, non arrechino alcun danno significativo all’ambiente. Inoltre, i piani devono includere progetti in grado di concorrere alla transizione ecologica per il 37% delle risorse.

