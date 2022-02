ll termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 per le scuole dell’infanzia e gli istituti statali di ogni ordine e grado è prorogato alle ore 20:00 del 4 febbraio 2022. Nelle scorse ore, il Ministero ha diffuso una nota con la nuova scadenza, dovuta al “protrarsi dell’emergenza epidemiologica”.

Come da circolare ministeriale n. 29452 dello scorso 30 novembre, le domande di iscrizione devono essere presentate online per le classi iniziali di tutte le scuole. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia, al percorso di istruzione degli adulti e agli allievi/e in fase di preadozione.

Per le scuole paritarie le ‘Iscrizioni on line’ sono facoltative. La circolare contiene informazioni anche sulle iscrizioni on line di allievi/e con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana.

Per altre informazioni sugli adempimenti, è possibile consultare la circolare n. 29452 sul sito del Ministero.