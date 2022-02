Sono 31 i Comuni italiani che lo scorso 1° febbraio hanno dato il via al cambio di residenza online. Nella nostra regione hanno già aderito al servizio le città di Alessandria e di Cuneo, individuate in via sperimentale dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale in accordo con l’ANCI.

La fase di prova durerà due mesi, al termine dei quali il servizio verrà gradualmente esteso a tutti i Comuni italiani.

La nuova modalità consente ai cittadini registrati nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di effettuare:

il cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune (o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE) a uno dei Comuni coinvolti;

il cambio di abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.

È possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino. La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it.

I comuni interessati, supportati da Sogei, potranno gestire le dichiarazioni online sia utilizzando l’applicazione web messa a disposizione da ANPR, sia attraverso i propri applicativi gestionali, una volta aggiornati con le integrazioni richieste e necessarie.

Ulteriori informazioni e la lista dei Comuni sul sito del Ministero.