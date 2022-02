Le nuove disposizioni sulle indennità degli amministratori locali saranno al centro del webinar che si terrà domani, 3 febbraio, a partire dalle ore 10.

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 29 dicembre, prevede un incremento delle indennità di funzione per i Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e per i Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, in misura percentuale rispetto al trattamento economico complessivo riconosciuto ai Presidenti delle Regioni e proporzionato alla dimensione demografica dell’Ente.

Il webinar è organizzato da ANCI Digitale SpA con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione e di approfondimento al fine di una corretta attuazione delle nuove disposizioni. L’iniziativa è patrocinata da ANCI Piemonte, presente all’evento di domani con il direttore Marco Orlando che porterà i saluti dell’associazione.

Per partecipare al webinar gratuito è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE.