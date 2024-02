Continuano gli appuntamenti con i seminari territoriali partecipati sull’Educazione alla Cittadinanza Globale. L’ultimo evento si è svolto a Carmagnola, in provincia di Torino, nella Sala Monviso della Cascina Vigna.

L’attività fa parte dell’ iniziativa “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale” che ha come capofila la Regione Piemonte ed è finanziata dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo sul Bando AICS 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale. Lo scopo è quello di promuovere la diffusione e integrazione dell’educazione alla cittadinanza globale nella programmazione e nelle strategie locali su territorio regionale, per contribuire a rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza come espressione della solidarietà internazionale.

Il seminario di Carmagnola è stato organizzato dal Comune e da ANCI Piemonte con il supporto di ENGIM Internazionale ONG e si è articolato in due momenti distinti: il primo ha previsto presentazioni frontali e approfondimenti rispetto alla Strategia Italiana sull’Educazione alla cittadinanza globale e all’Agenda 2030; il secondo momento è stato dedicato ai lavori di gruppo e al dibattito tra gli attori del territorio, con l’obiettivo di analizzare punti di forza e di debolezza delle iniziative gia attuate in materia di Educazione alla Cittadinanza Globale e ragionare su opportunità e sinergie future.