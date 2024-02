Regione Piemonte e Andos, l’associazione nazionale delle donne operate al seno, hanno presentato la campagna di sensibilizzazione “La Regione si colora di rosa” dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con l’obiettivo di favorire e incrementare l’adesione agli screening mammografici per contenere e ridurre l’incidenza della patologia in fase evolutiva.

L’iniziativa gode del patrocinio di ANCI Piemonte e prevede l’addobbo di edifici e luoghi pubblici con palloncini rosa riportanti la scritta “La prevenzione salva la vita”. In Piemonte sono 4.500 i nuovi casi all’anno e 1.100 le morti, ma dalla fine degli anni Novanta, ovvero da quando è stato è stato introdotto lo screening, le curve della mortalità mostrano un calo costante.

Come ribadito dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e da gli assessori Chiara Cauciino, Luigi Icardi e Andrea Tronzano, “l’impegno di Andos dimostra quanto il volontariato sia una ricchezza per il Piemonte. Quando si lotta contro i tumori non ci sono colori politici, ci schieriamo tutti insieme, in una Regione che nella lotta contro i tumori vanta una tradizione forte”.

Alla presentazione della campagna Andos, svoltasi nel grattacielo della Regione, hanno partecipato una nutrita delegazione di sindaci e il vicepresidente di ANCI Piemonte, Mauro Barisone.

“ANCI Piemonte è lieta di partecipare attivamente all’organizzazione di iniziative come questa – ha detto Barisone -. Ad oggi sono un centinaio i Comuni che hanno già manifestato la propria adesione ma il nostro obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il numero delle adesioni”.