Cooperare per la realizzazione e lo sviluppo di progetti ed azioni comuni sui temi dello sviluppo territoriale, innovazione e ricerca, transizione ecologica e digitale, imprenditorialità, turismo e cultura connessi alla creazione di opportunità di crescita e integrazione socioeconomica dei territori. È su queste tematiche che agirà il protocollo d’intesa sottoscritto oggi dal presidente facente funzioni dell’ANCI Roberto Pella e da Michele Vietti, presidente di ANFIR, l’associazione nazionale che raggruppa e rappresenta le finanziarie regionali.

“L’accordo tra ANCI e ANFIR – dichiara Roberto Pella – amplia, a livello nazionale, opportunità e strumenti di sostegno per i territori, soprattutto quelli fragili e a rischio spopolamento, e ha l’obiettivo di innescare azioni concrete di sviluppo locale sostenibile, generative di valore per le comunità. Progetti e iniziative si articoleranno in sinergia con la programmazione regionale, e in questo senso anche la Conferenza delle Regioni, a mio avviso, dovrà essere coinvolta. Nell’accordo – aggiunge Pella – un focus centrale riguarda il sostegno alle nuove forme di imprenditorialità giovanile. Riteniamo questo un importante fattore di avvio per una crescita duratura dei territori perché tocca settori strategici come lo sport, la cultura, il turismo e la transizione digitale ed ecologica”.

Da parte sua il presidente di ANFIR, Michele Vietti, ha sottolineato come “la firma del protocollo sancisce la collaborazione tra le due Associazioni per agevolare gli investimenti di competenza dei comuni e delle città metropolitane. L’obiettivo è accompagnare questi enti locali in un percorso di crescita dimensionale e di rafforzamento patrimoniale, aumentandone la competitività e, più in generale, il valore generato nei territori di riferimento. Aver individuato settori privilegiati di intervento, consentirà una più efficace messa a terra delle risorse regionali e comunitarie”.

Tra le azioni del protocollo figura il supporto delle collettività locali attraverso la realizzazione di progetti per la crescita e la valorizzazione territoriale e imprenditoriale. L’obiettivo è la promozione di un insieme di progetti e programmi che consentano, soprattutto ai territori fragili e di area interna, di crescere, di frenare lo spopolamento e di generare nuovi servizi e opportunità di reddito e occupazione, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.