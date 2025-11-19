“L’evento di oggi celebra l’avvio di un’importante collaborazione con il Lago Nokoué, in Benin. La città di Sô-Ava sta affrontando problemi relativi alla qualità delle acque lacustri che conosciamo molto bene, perché abbiamo affrontato problemi simili più di vent’anni fa. Abbiamo l’esperienza tecnica e umana necessarie per aiutarli in questo percorso”. Così il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri, in occasione del vernissage della mostra fotografica dedicata al villaggio palafitticolo di Ganvié, allestita nella suggestiva cornice del Palazzotto di Orta San Giulio fino al prossimo 8 dicembre.

L’evento fa parte del progetto CORReCT (Collaborer en Réseaux pour Renforcer la Coopération Territoriale entre le Piémont et le Bénin), finanziato dalla Regione Piemonte nel 2024 con l’obiettivo di consolidare le relazioni con il Paese africano. Il progetto è coordinato dall’ANCI Piemonte in partnership con il Consorzio Ong Piemontesi e l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) del Benin.

Al vernissage, preceduto da un incontro con i partner di progetto nel palazzo comunale, hanno preso parte i rappresentanti dell’Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone. Il presidente Gianni De Bernardi ha raccontato l’esperienza del Contratto di Lago, strumento partecipativo che ha accompagnato il percorso di risanamento del piccolo bacino piemontese, riconosciuto di recente come buona pratica a valere sul programma UE “Urbact Good Practice”, adattabile al contesto locale beninese, in un’ottica di rafforzamento dei percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione civica tra le due comunità. “Il Contratto di Lago – ha spiegato De Bernardi – è un’alleanza a favore dell’ambiente unica in’Italia per numero di partecipanti, grazie al coinvolgimento di 145 attori diversi. A testimonianza del fatto che ‘ambiente lo si salva tutti assieme, non può essere salvato solo dai Comuni, dalle associazioni o dalle aziende”.

Per Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco di Borgomanero e vicepresidente alla Cooperazione internazionale di ANCI Piemonte: “La riunione è stata l’occasione per presentare il progetto CORReCT, che vede coinvolti ANCI Piemonte e il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP). Sono sicuro che questa collaborazione proseguirà con altri importanti incontri in cui continueremo a illustrare le iniziative e i risultati che il progetto CORReCT sta portando avanti nella nostra regione”.

Ospite d’eccezione il sindaco di Sô-Ava André Oussou Todje, che ha ringraziato ANCI Piemonte e il Comune di Orta San Giulio per l’invito, ricordando le caratteristiche che accomunano i comuni di Sô-Ava e Orta, entrambi caratterizzati dalla presenza di un lago e sottolineando come “la progettualità sviluppata grazie al sostegno della Regione Piemonte è interamente focalizzata sul miglioramento della qualità dell’acqua, il nostro obiettivo prioritario”.