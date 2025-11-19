Soddisfazione in ANCI Piemonte e nei Comuni di Alessandria e Borgomanero dopo che il Comitato di Monitoraggio URBACT IV, riunitosi a Copenaghen lo scorso 8 ottobre, ha approvato 25 nuove reti di trasferimento, frutto della call TN Good Practice.

Le reti di trasferimento consentiranno di mettere a sistema le buone pratiche URBACT, promosse e attuate dai soggetti capofila, ad alcune città che compongono una serie di partenariati. I temi delle buone pratiche variano dall’azione per il clima, alla cultura, alla parità di genere, alla mobilità, agli appalti pubblici, allo sviluppo locale e alla governance partecipativa. Le reti di trasferimento hanno avviato ufficialmente il loro percorso lo scorso 1° novembre e concluderanno la loro attività il 30 aprile 2028.

Le 25 reti coinvolgono ben 181 partner provenienti da 28 Paesi europei e il 90% di queste realtà sono città di piccole e medie dimensioni. Tra i 181 partner delle nuove reti, ben 116 (64%) sono new comers, quindi nuovi Comuni che partecipano ad URBACT per la prima volta. In termini di rappresentanza geografica, l’Italia si classifica al primo posto, a pari merito con il Portogallo, per numero di Comuni coinvolti, ben cinque come capofila e 14 come partner di progetto. Tra i capofila – accanto a città come Milano, Brindisi e Perugia – figurano i Comuni piemontesi di Alessandria e di Borgomanero, con il vicino Lago d’Orta. Proprio un anno fa, del resto, il bacino lacustre della provincia di Novara, con il suo Contratto di Lago sottoscritto da quasi 150 soggetti pubblici e privati, era stato presentato in Africa come modello virtuoso di gestione territoriale e di tutela ambientale. La buona pratica era stata riconosciuta ufficialmente dal programma UE “Urbact Good Practice” nel mese di ottobre 2024 (in proposito, leggi il comunicato stampa sulla mostra fotografica inaugurata nei giorni scorsi ad Orta San Giulio).

Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e l’assessora ai Progetti europei Vittoria Oneto esprimono la loro soddisfazione. “Siamo orgogliosi – dichiarano – che Alessandria sia stata selezionata tra le città vincitrici del programma europeo URBACT. Il progetto ‘Theatre4all’ rappresenta un riconoscimento del valore delle nostre politiche culturali inclusive e della capacità della città di costruire reti internazionali solide. L’esperienza maturata con il teatro come strumento di coesione sociale diventa ora un modello europeo da condividere e trasferire, rafforzando l’immagine di Alessandria come città aperta, innovativa e impegnata nel dialogo tra culture. Questo successo conferma l’efficacia del lavoro di squadra tra amministrazione, istituzioni culturali e cittadinanza attiva”.

Soddisfatto Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco del Comune di Borgomanero e vicepresidente di ANCI Piemonte con delega ai Progetti europei e alla Cooperazione internazionale, che afferma: “Borgomanero guiderà “CityLake”, una delle 25 Reti di trasferimento approvate dal Comitato di monitoraggio URBACT. Siamo ovviamente soddisfatti anche perché, in questi anni, abbiamo intrapreso un percorso di rafforzamento delle nostre capacit,à in collaborazione con ANCI Piemonte e con il Punto nazionale di contatto ANCI, che ci ha portati passo dopo passo a questo importante risultato”.

“Il lavoro portato avanti dal vicesindaco Zanetta – conclude il sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi – ha permesso di far conoscere Borgomanero in Europa e nel mondo e di costruire relazioni solide rafforzando l’immagine di Borgomanero come comunità capace di innovare, collaborare e guidare reti internazionali per lo sviluppo sostenibile.