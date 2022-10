Con la circolare n. 2/2022, emanata lo scorso 11 ottobre, il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative in merito al funzionamento del portale PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto con l’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

In particolare, la circolare contiene chiarimenti in merito alle modalità di registrazione e funzionamento del portale, raggiungibile al link dedicato, precisando che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al citato articolo 6, le Amministrazioni tenute all’adozione del Piano devono trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della Funzione Pubblica esclusivamente attraverso le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO.

L’invio del PIAO all’indirizzo PEC del Dipartimento non sostituisce la trasmissione attraverso il suddetto portale: coloro che avessero proceduto con tale modalità sono invitati ad effettuare quanto prima il caricamento del documento attraverso l’applicativo online.

Nella stessa circolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che avvierà un’iniziativa di monitoraggio del PIAO elaborata con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance.

A tal fine, è stato predisposto uno specifico questionario on line, disponibile a partire dal 12 ottobre nell’area riservata del portale PIAO, che tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piano devono compilare entro il prossimo 31 ottobre, eventualmente anche avvalendosi del supporto metodologico e tecnico degli organismi di valutazione. La circolare precisa che possono procedere alla compilazione del questionario anche le amministrazioni che non abbiano ancora provveduto all’adozione del PIAO o per le quali i termini non siano ancora scaduti.

Infine, la circolare invita le amministrazioni a inserire gli obiettivi di risparmio energetico nella Sezione “Valore pubblico, performance, anticorruzione” del PIAO, così che le eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa possano essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare gli istituti premianti previsti dall’art. 19 del d. lgs n. 150/2009 relativi alla performance organizzativa.