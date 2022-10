Un confronto con le esperienze e i casi già realizzati da alcuni Comuni italiani per affrontare il tema dei neet e promuovere politiche attive in grado di coinvolgere i giovani. Questo il focus al centro del nuovo appuntamento il 17 ottobre dalle 11 alle 12.30 del progetto LINK dal titolo Da dove partiamo. Analisi di buone prassi e progetti presentati dai Comuni.

Link è un percorso di formazione rivolto ai Comuni italiani che vogliono sviluppare progettualità mettendo in campo azioni innovative per affrontare la questione dei neet, giovani che non studiano, non lavorano e non ricevono una formazione.

I prossimi appuntamenti in presenza si terranno il 27 e 28 ottobre a Roma dalle ore 10 alle ore 17, rispettivamente nel Centro Congressi Cavour e nell’Auditorium University Press in Largo Angelicum.