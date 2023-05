ANCI e Telefono Azzurro Onlus hanno rinnovato nei giorni scorsi il protocollo di intesa che li lega da qualche anno sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza.

In particolare, l’impegno che sottende l’accordo è quello di ideare e sviluppare campagne ed azioni per promuovere una cultura più attenta ai reali bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie e migliorare le politiche per l’infanzia e per le famiglie, anche attraverso l’organizzazione di dibattiti, convegni, sessioni informative e formative rivolte a genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali e, più in generale, al personale impiegato nella pubblica amministrazione nonché di favorire azioni volte alla promozione e valorizzazione della Linea di Emergenza 114 e del Numero Unico Europeo Minori Scomparsi 116.00.