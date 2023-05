Un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure PNRR sull’edilizia scolastica con le istruzioni e le semplificazioni normative vigenti e le linee guida per il sistema informativo Regis è stato il focus al centro del webinar, promosso da ANCI e Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è svolto questo pomeriggio con la partecipazione di oltre 1000 Comuni (leggi anche la Nota ANCI).

Nel corso del seminario sono state fornite indicazioni utili per Comuni e Città metropolitane sulle semplificazioni normative introdotte negli ultimi anni per gli interventi di edilizia scolastica anche a seguito dell’art. 24 del DL 13/2023, summa di tutti gli interventi di semplificazione che si sono succeduti negli ultimi anni.

Ad aprire i lavori è stata Sabrina Gastaldi, responsabile Area Istruzione e Sport ANCI, che ha illustrato le finalità del webinar e Simona Montesarchio, direttore Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR – Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre il vicesegretario generale dell’ANCI Stefania Dota ha illustrato nel dettaglio le misure di semplificazione per accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica (SCARICA LE SLIDE) a cui è seguito l’intervento di Carmen Giannino dirigente ufficio monitoraggio PNRR – Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha centrato l’attenzione sulle linee guida per il sistema informativo ReGiS.

In chiusura dei lavori è intervenuto anche il Segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra che ha rimarcato l’importanza di questa misura del PNRR, strategica per il Paese e l’impegno dei Comuni a rispettare al massimo le scadenze su cui, come ha chiesto al governo anche il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, dovrà esserci una valutazione ragionevole.