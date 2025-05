Un info day per illustrare il programma URBACT IV, il bando aperto e le opportunità future è in programma lunedì 19 maggio a partire dalle ore 10 all’Hotel San Rocco di Orta San Giulio, in provincia di Novara.

L’evento è organizzato da ANCI in qualità di National URBACT Point, in collaborazione con ANCI Piemonte, il Comune di Borgomanero e l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone.

L’info day sarà introdotto da Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente ai Progetti europei e alla Cooperazione internazionale di ANCI Piemonte. A seguire, Moira Rotondo di ANCI nazionale illustrerà il bando URBACT IV per la creazione di reti di Trasferimento delle Buone Pratiche riconosciute dal Programma, con scadenza 30 giugno 2025. L’obiettivo è quello di approfondire le modalità di partecipazione alla call, comprendere meglio il ruolo dei Comuni nelle reti di trasferimento, confrontarsi con esperti e amministratori che hanno già preso parte a progetti URBACT e ricevere supporto operativo per la presentazione delle candidature.

Il bando per le Reti di Trasferimento consente il trasferimento delle Buone Pratiche URBACT presentate nel 2024 da diverse amministrazioni comunali dei 27 Stati membri dell’Unione europea, da alcuni stati partner (Norvegia, Svizzera), da città di paesi beneficiari dello Strumento per la Preadesione all’UE (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia), così come dall’Ucraina e dalla Moldavia.

Per il Piemonte, porteranno la loro importante testimonianza Alessandria e Borgomanero, tra i dieci comuni italiani premiati con il prestigioso riconoscimento europeo “URBACT Good Practice”. L’assessora del Comune di Alessandria, Vittoria Oneto, racconterà le progettualità che hanno portato al riconoscimento della buona pratica “ Teatro per tutti ” mentre Giovanni De Bernardi, presidente dell’Associazione Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone racconterà il percorso del Cusio che ha portato al riconoscimento della buona pratica “ Contratto di lago per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ”.

L’incontro offrirà inoltre l’occasione per approfondire altre opportunità offerte dal Programma e mettere in evidenza l’importanza di essere sempre aggiornati sulle novità e le opportunità di cooperazione in Europa. Federico Mallone della Fondazione CRT presenterà la propria Guida all’Europrogettazione che, attraverso la collaborazione con ANCI Piemonte, si sta avvicinando sempre di più ai bisogni di informazione e supporto dei Comuni.

