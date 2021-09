Con circolare n. 95 del 2 luglio 2021, l’INPS informava che a partire dal 1° settembre 2021 avrebbe consentito l’accesso ai servizi online, per i profili diversi da quello di cittadino, esclusivamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS, invitando gli utenti che operano in qualità di Pubblica Amministrazione a dotarsi di un profilo SPID di livello non inferiore a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS entro il corrente mese di agosto, al fine di non interrompere gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa.

Tuttavia, a seguito delle necessità rappresentate all’INPS dai diretti interessati, l’accesso ai servizi on line mediante PIN sarà prorogato fino al prossimo 30 Settembre.

Si ricorda che non è richiesta alcuna operazione da svolgere a carico degli utenti per il passaggio a SPID, CIE e CNS. L’utente deve solo dotarsi di una (o più) delle nuove credenziali, poiché le abilitazioni sono collegate al codice fiscale dell’interessato e non alle sue credenziali. Comunque si colleghi (PIN, SPID, CNS o CIE), l’utente risulterà sempre abilitato ai medesimi servizi.