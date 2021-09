L’ANCI nazionale ha elaborato una nota sintetica sulle norme di maggior interesse per i Comuni e le Città Metropolitane contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sulle “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”.

Si tratta di misure urgenti finalizzate a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR.

Tra i provvedimenti di interesse per i Comuni nel testo sono previste misure per il reclutamento di personale a tempo determinato, per il passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, misure in materia di ordinamento professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Piano integrato di attività e organizzazione.