ANCI Piemonte è partner istituzionale dell’edizione 2021 di “Tones on the Stones”, il festival della montagna ideato da Maddalena Calderoniche, nella stagione post Covid, si reinventa nella sua nuova casa ovvero “Tones Teatro Natura”, la cava di Oira a Crevoladossola (VB). L’ambientazione della rassegna è da sempre legata alle montagne dell’alto Piemonte, in particolare a quelle cave d’estrazione che da 15 anni si trasformano in palcoscenici di pietra in grado di ospitare spettacoli suggestivi.

Campo Base Festival, il nuovo format di “Tones on the Stones” curato da Alessandro Gogna, rappresenta un passo avanti per l’iniziativa.

“Da tempo – spiegano il direttore artistico dell’evento Maddalena Calderonie il project manager Nicola Giuliani – avevamo in mente di dare vita adun festival che fosse anche un’occasione per riflettere su temi importanti quali ilrapporto tra uomo e natura, la cultura della montagna e che potesse valorizzare le molteplici attività sportive di queste valli”.

Da qui l’idea del nuovo format, un festival collettivo realizzato insieme alle molte voci ed energie dell’Ossola, tra cui il Parco Nazionale della Val Grande e il CAI SEO di Domodossola, che rappresenta un punto di partenza per un nuovo concetto di ambientalismo, con l’obiettivo diavvicinarsi agli spazi naturali con uno sguardo attento.

Molti degli ospiti attesi dal 3 al 5 settembre in Val d’Ossola contribuiranno a costruire nel pubblico questa nuova consapevolezza, per immaginare una valorizzazione più sostenibile delle risorse territoriali: dai racconti dell’esploratore Franco Michieli, alle avventure dell’alpinista Hervè Barmasse e degli arrampicatori Manolo e Anna Torretta, insieme alle testimonianze di molti altri protagonisti del mondo della montagna.

Pareti bianche a fare da sfondo, un bosco verde come cornice, il rumore del fiume in sottofondo e un fuoco acceso a scaldare le serate più fresche: questa è l’ambientazione unica di Campo Base, che sarà anche un campeggio temporaneo, una comunità in grado di fruire di una esperienza collettiva legata all’essenzialità e ad una serie di attività diurne e serali rivolte al pubblico di ogni età.

Campo Base sarà una palestra a cielo aperto per gli sport di montagna, con Tones Teatro Natura – ad Oira di Crevoladossola (VB) – che, dopo aver accolto tra luglio e agosto gli spettacolari eventi di Tones on the Stones e Nextones, ospiterà alcune attività outdoor diventando punto di partenza per altre: dalla palestra di arrampicata alle e-bike, dai percorsi in ferrata fino all’escursionismo e al canyoning.

Campo Base offrirà, inoltre, appuntamenti cinematografici, mostre fotografiche e interventi musicali. Infine, il pubblico sarà accompagnato per mano alla scoperta delle deliziose specialità enogastronomiche di questo spicchio delle Alpi attraverso laboratori, masterclass e degustazioni.

Ulteriori info e dettagli sono disponibili sul sito dell’iniziativa.