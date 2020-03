La Direzione regionale Inps del Piemonte comunica che, in seguito alla diversa classificazione dell’emergenza da Coronavirus per la regione Piemonte, dallo scorso 2 marzo è ripreso regolarmente il ricevimento degli utenti agli sportelli di linea delle Sedi provinciali e delle Agenzie.

Al fine di garantire la cittadinanza e ridurre al minimo il rischio di contagio, l’accesso ai locali continuerà ad essere regolamentato, consentendo l’afflusso di un numero limitato di utenti per volta.

Per evitare assembramenti nelle aedi e ridurre le probabilità di contagio rimane attivo il numero di emergenza, che erogherà consulenza telefonica a tutti i cittadini che avessero bisogno di recarsi agli sportelli da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30. A tali numeri risponderanno direttamente i funzionari di sede per dare riscontro immediato alle esigenze informative dei cittadini.

I numeri a disposizione dei cittadini sono i seguenti:

Alessandria 0131/209200

Asti tel. 0141/59.12.00

Biella tel. 0153/50.45.00

Cuneo tel. 0171/31.83.95

Novara tel. 0321/44.15.50

Torino tel. 011/19.092.000

Vercelli tel. 0161/22.32.00

Verbano-Cusio-Ossola tel. 0323/84.42.00

Rimangono attivi il numero verde del contact center 803.164 (da fisso) e 06.164.164 (da cellulare). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 fino alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Pur in presenza di una riapertura degli sportelli di linea, l’INPS invita la cittadinanza a voler preferire il contatto tramite i canali alternativi appositamente predisposti per evitare, per quanto possibile, situazioni di assembramento in luoghi chiusi o altri comportamenti che potrebbero potenzialmente esporre al rischio di contagio.