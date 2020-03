A seguito del decreto emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ANCI Piemonte ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli enti associati le risorse strumentali nelle proprie disponibilità al fine di potenziare le iniziative di prevenzione dal contagio. Tra le misure espressamente indicate nel decreto, vi è il ricorso a strumenti telematici per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (videoconferenze e “call conference”).

In particolare, l’Associazione dei Comuni piemontesi dispone di una piattaforma in grado ospitare fino a 250 collegamenti in simultanea sia da web che da mobile. Gli enti associati potranno utilizzarla gratuitamente previa richiesta, da trasmettere via e-mail, all’indirizzo riunioni@anci.piemonte.it.

Per esigenze organizzative, è necessario avanzare richiesta con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data della riunione, indicando l’orario di inizio e fine dell’evento. Lo staff di ANCI Piemonte provvederà a fornire link e istruzioni per il collegamento all’incontro.

