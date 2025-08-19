Grande partecipazione, nella sede di ANCI Piemonte a Torino, alla riunione di insediamento della Consulta Progetti europei e Cooperazione internazionale dell’associazione. Nel corso dell’incontro, coordinato dal vicesindaco di Borgomanero e vicepresidente ANCI Ignazio Stefano Zanetta, la Consulta ha riconfermato presidente Alberto Avetta, consigliere della Regione Piemonte, già sindaco di Cossano Canavese e presidente dell’associazione dei Comuni fino al 2019. Si tratta in realtà di una riconferma: Avetta, che ha già guidato la Consulta negli ultimi cinque anni, proseguirà il percorso intrapreso, in stretto collegamento con il vicepresidente Zanetta e con la struttura operativa di ANCI Piemonte.

Soddisfatto il vicepresidente Zanetta: “Ringrazio i tanti amministratori che hanno partecipato alla prima riunione della Consulta e sono contento della rielezione del presidente Avetta. Insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra negli ultimi anni. Sono sicuro che, nei prossimi anni, potremo continuare a lavorare a favore dei nostri associati. Affronteremo varie tematiche e sono convinto che la Consulta crescerà, guardando all’Europa per ciò che concerne i finanziamenti Ue e all’Africa subsahariana per gli importanti progetti di cooperazione decentrata che stiamo portando avanti da tempo”.

“ANCI Piemonte – ha ricordato Alberto Avetta – ha maturato un’esperienza importante fin dal 2018, quando abbiamo istituito l’ufficio dedicato alla progettazione europea, a cui si è aggiunto successivamente l’obiettivo della cooperazione internazionale. Insieme al vicepresidente Zanetta, abbiamo maturato competenze e buone pratiche che ora siamo in grado di mettere a disposizione dei Comuni piemontesi”.

E il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, ha commentato: “Sono sicuro che la Consulta continuerà con progetti importanti, accrescendo così la capacità di reperimento delle risorse europee e l’attività di supporto ai Comuni nella progettazione innovativa”.