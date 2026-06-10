Sono state approvate le nuove linee di indirizzo per l’attività dei Tavoli territoriali previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto da Istat, Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, approvato dalla Conferenza Unificata il 30 luglio 2025 e valido per i prossimi cinque anni.

Le linee di indirizzo si inseriscono nel percorso di rafforzamento della collaborazione istituzionale all’interno del sistema statistico nazionale e puntano a migliorare la qualità dell’informazione statistica ufficiale, favorendo una più efficace cooperazione tra amministrazioni centrali e territoriali.

La definizione delle linee è stata curata dalla cabina di regia istituita dal Protocollo, organismo incaricato di coordinare, indirizzare e monitorare le attività previste dall’intesa, oltre a promuovere la diffusione di buone pratiche. Le attività saranno sviluppate attraverso i Tavoli territoriali, composti dai rappresentanti delle amministrazioni firmatarie e supportati da Csi, Usci e Cuspi. I Tavoli potranno operare a livello regionale o interregionale e coinvolgere, ove necessario, esperti e altri soggetti del territorio. Tra i principali obiettivi vi sono la promozione della cultura statistica, il rafforzamento delle competenze degli uffici di statistica degli enti territoriali, la condivisione e l’integrazione dei dati e il sostegno all’utilizzo delle analisi statistiche nei processi decisionali pubblici. I Tavoli saranno inoltre chiamati a definire programmi di lavoro pluriennali e iniziative operative finalizzate a consolidare il ruolo dell’informazione statistica come strumento di supporto alle politiche pubbliche e alla programmazione territoriale.