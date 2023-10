Nell’ambito dei progetti di cooperazione decentrata PRO.FIL.E (Promotion de la filière de l’agro-écologie dans la Commune de Ouidah) e TALENT (parTenariats gAgnants gagnants pour L’agroécologie Et l’eNvironnement lacusTre) ANCI Piemonte organizza un momento di confronto con gli stakeholder piemontesi interessati alle iniziative in Benin. L’appuntamento, seconda edizione di un evento simile organizzato nel mese di ottobre di un anno fa, si terrà il 9 novembre a partire dalle ore 10 nella sala di rappresentanza sita al 15° piano della Città Metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7.

Durante l’incontro faremo il punto sullo stato di avanzamento dei progetti che legano il nostro territorio al Benin, con alcune testimonianze dirette sulle azioni in corso. L’occasione ci consentirà, inoltre, di avviare una riflessione sulle progettualità realizzate da altri enti e realtà locali nello stato subsahariano con l’obiettivo di favorire la creazione di una rete di attori capace di organizzare iniziative di grande impatto sociale, incrementando la collaborazione e lo scambio reciproco tra Comuni e altri soggetti.

ANCI Piemonte, attraverso la Consulta Cooperazione decentrata e Politiche europee, affianca i Comuni del territorio che intendano avviare nuove progettualità mettendo a sistema esperienze e competenze maturate sul campo.

Per partecipare gratuitamente all’incontro del prossimo 9 novembre è necessario iscriversi a QUESTO LINK. Per tutte le informazioni in merito è possibile scrivere a europa@anci.piemonte.it.