“Siamo in un contesto molto difficile per il Paese e per i Comuni: gli spazi di manovra sono molto risicati. Il nostro impegno come ANCI rispetto alla manovra di bilancio sarà quello di presentare emendamenti, già nelle prossime ore, che prospettino soluzioni tecniche utili a mitigare gli aspetti più critici che affliggono la vita finanziaria dei Comuni”. Lo ha sottolineato il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra in apertura del webinar “Chiedilo ad ANCI” dedicato all’analisi delle principali norme di interesse per i Comuni contenute nella legge di bilancio.

“In particolare – ha proseguito – dal 2025 sono previsti aumenti del target perequativo su cui come Associazione abbiamo ribadito al governo la necessità di neutralizzare questi effetti. Obiettivo che, in particolare, siamo riusciti a raggiungere a partire dal 2020 utilizzando il Fondo crescente di recupero di 560 milioni di cui l’ultima quota di 150 milioni verrà erogata nel 2024. La nostra preoccupazione adesso riguarda l’annualità del 2025”.

Passando in rassegna i principali aspetti della legge di bilancio, il Segretario generale dell’ANCI si è soffermata poi sulla questione del Fondo crediti dubbia esigibilità su cui ha precisato: “La nostra proposta è quella di accompagnare il fondo con norme che consentano di sbloccare una piccola percentuale per permettere ai Comuni di rafforzare la propria capacità amministrativa e di riscossione”.

“Nei giorni scorsi – ha poi concluso Nicotra – abbiamo ottenuto un risultato importante ovvero la cancellazione del taglio previsto, ma non ancora applicato, per il 2023 di 100 milioni di euro per i Comuni e 50 milioni per le Città metropolitane e le Province. Ringraziamo il governo e il Parlamento per aver accolto questa richiesta. Stiamo adesso lavorando ad una serie di emendamenti che possano ridurre l’impatto del taglio di risorse del 2024”.

Ad illustrare i punti centrali della legge di bilancio e le proposte emendative ANCI sono stati la vicesegretaria generale dell’ANCI, Stefania Dota, il responsabile Area Finanza Locale ANCI-IFEL, Andrea Ferri, il responsabile Personale ANCI Agostino Bultrini e Giuseppe Ferraina del dipartimento Finanza Locale ANCI-IFEL.