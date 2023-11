“Sulla misura PNRRR che interessa la rigenerazione urbana gran parte dei 600 Comuni coinvolti ha rispettato le tempistiche date. L’evento di oggi, a cui si sono collegati oltre 1700 tra amministratori e tecnici comunali, è stato organizzato per ribadirlo e per invitare gli enti eventualmente in ritardo a fornire al sistema Regis tutta la documentazione necessaria per confermare, ancora una volta, che i Comuni stanno facendo e bene il loro lavoro”.

Lo ha detto il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, intervenuta al webinar ANCI su “PNRR Rigenerazione urbana e istruzioni ReGiS” organizzato dall’ANCI per illustrare le scadenze e le modalità di rendicontazione su Regis, la cui alimentazione è oggi prioritaria per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti.

All’evento sono intervenuti anche il vicesegretario generale Anci Stefania Dota e il responsabile tecnico ANCI sul PNRR, Massimo Allulli, oltre a tecnici del ministero dell’Economia, della Ragioneria dello Stato e del ministero dell’Interno.