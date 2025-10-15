Fervono i preparativi per l’esposizione fotografica solidale dedicata al villaggio palafitticolo di Ganvié e al Lago Nokoué, in Benin, che si terrà al Palazzotto di Orta San Giulio dal 16 novembre all’8 dicembre 2025.
L’evento fa parte del progetto CORReCT (Collaborer en Réseaux pour Renforcer la Coopération Territoriale entre le Piémont et le Bénin), iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte nel 2024 con l’obiettivo di rafforzare le relazioni esistenti tra il Piemonte e il Paese africano. Il progetto è coordinato dall’ANCI Piemonte in partnership con il Consorzio Ong Piemontesi e l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (ACAL) del Benin.
In occasione della 43^ Assemblea di ANCI Piemonte svoltasi lo scorso 11 ottobre, il sindaco di Orta Giorgio Angeleri ha rivolto un invito a partecipare all’evento, nato con lo scopo di valorizzare la collaborazione avviata tra il Lago d’Orta e il Lago Nokoué.
Guarda l’intervista al sindaco di Orta San Giulio