Grazie all’approvazione di un emendamento presentato dall’ANCI slitta al prossimo 15 maggio il termine per la richiesta dei contributi per le spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade previsti dalla legge di Bilancio 2020.

Per l’anno 2020, il termine per la richiesta di contributo è posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio, mentre il termine di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 160 del 2019 è posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno.