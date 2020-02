Pubblichiamo il protocollo di intesa contro la dispersione scolastica, siglato dal presidente ANCI e dalle ministre dell’Istruzione e delle Pari Opportunità e la Famiglia. L’accord mira ad arginare il fenomeno e a garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a tutti gli studenti, così come previsto dalla Costituzione.

“Attraverso la rete delle 8.000 amministrazioni comunali del nostro Paese – aveva dichiarato il presidente Antonio Decaro a margine della firma – potremo lavorare affinché il diritto allo studio sia assicurato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, nelle realtà più grandi come in quelle più piccole. Lo faremo anche cercando di incentivare alcuni progetti sperimentali come quello di ‘Scuole aperte’, ma anche attraverso la promozione del servizio di refezione scolastica come momento di educazione e di formazione, anche per diffondere tra i più piccoli abitudini alimentari sane e corrette”.

La ministra per l’istruzione, Lucia Azzolina, lo aveva invece definito “una vera e propria alleanza che nasce nell’interesse dei giovani”: “Il protocollo d’intesa – aveva infine dichiarato la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti – è un’occasione preziosa nel cammino di costruzione di quell’alleanza educativa tra generi e generazioni, tra famiglie e società civile, di cui il Paese ha bisogno per ripartire”.