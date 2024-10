“Guardare all’intelligenza artificiale come strumento per migliorare il funzionamento della macchina amministrativa è certamente un’ottima idea e può essere un ottimo spunto di riflessione e di confronto per tutti i sindaci. Negli ultimi anni, i Comuni hanno perso molte risorse umane a causa delle restrizioni finanziarie. In futuro, dovremo cambiare il modo di lavorare e l’intelligenza artificiale potrà darci certamente una grande mano, a condizione che si creino le condizioni perché possa essere utile alla collettività. Tali condizioni riguardano le regole, le competenze e l’organizzazione stessa degli uffici”.

Così il direttore della Fondazione IFEL, Pierciro Galeone, nell’annunciare l’appuntamento con l’assemblea congressuale di ANCI Piemonte, intitolata “Intelligenza Naturale”, in programma venerdì 4 ottobre al Broletto di Novara.

