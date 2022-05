“Le comunità energetiche per lo sviluppo locale dei territori in Piemonte” saranno al centro di un webinar che si svolgerà lunedì 23 maggio alle ore 16:30.

Il PNRR prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo stabilite dalla normativa italiana, stanziando per le comunità energetiche rinnovabili e per i sistemi di autoconsumo collettivo oltre 2 miliardi di euro. In quest’ottica, il Piemonte giocherà un ruolo fondamentale.

Il webinar del 23 maggio è organizzato da ANFoV e Enerbrain con il patrocinio dell’ANCI. All’evento prenderà parte Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte.

È possibile partecipare CLICCANDO QUI.