Mercoledì 24 gennaio alle ore 11 è in programma un webinar dal titolo “Commercio al dettaglio, mercati e fiere, spettacoli dal vivo e locazioni brevi: le ultime novità legislative”. L’iniziativa, organizzata dall’ANCI, permetterà di fare il punto sugli ultimi provvedimenti normativi in materia.

In particolare, nel corso dell’incontro saranno approfondite le novità recate dalla Legge n. 214/2023, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, in materia di commercio al dettaglio: assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche; occupazioni di suolo pubblico; vendite straordinarie e limitazioni di attività commerciali e artigiane nei centri urbani.

Il webinar sarà l’occasione per esaminare le recenti novità in materia di semplificazioni per gli spettacoli dal vivo recate dal decreto-legge n. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe). Saranno inoltre approfondite le disposizioni in materia di locazioni brevi, regimi amministrativi e relativi controlli recate dal decreto-legge n. 145/2023 (c.d. Decreto Fiscale).