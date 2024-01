L’elettrificazione del trasporto merci in Italia è il tema del webinar organizzato da ANCI in collaborazione con MOTUS-E, Fitconsulting e Zero Emission Trucks Italia (ZET Italia) che si terrà il prossimo lunedì 22 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30.

Il webinar ha l’obiettivo di fare il punto sull’attuale stato di avanzamento del processo di elettrificazione della logistica urbana in Italia, partendo dall’illustrazione degli studi condotti da MOTUS-E, Fitconsulting e ZET Italia per poi passare al confronto con chi sul territorio ha avviato esperienze o sta pianificando interventi in questa direzione. La presentazione verterà da un lato sul parco veicolare dall’altro sulle infrastrutture di ricarica. Saranno analizzati i differenti scenari di penetrazione dei veicoli per il trasporto merci, dai veicoli più leggeri a quelli pesanti, e i diversi fattori da implementare per decarbonizzare il trasporto merci al 2030. Si passerà poi all’analisi delle differenti strategie e modalità di ricarica, evidenziandone differenze, costi e casi d’uso e fornendo alcuni suggerimenti su come ottimizzare la ricarica per il trasporto merci elettrico. Seguirà un momento di discussione e di confronto con alcuni rappresentanti dei Comuni che hanno intrapreso iniziative virtuose e sostenibili rispetto alla logistica in ambito urbano.

