Martedì 16 gennaio alle ore 11.00 si terrà il webinar “PA digitale 2026: guida pratica per superare con successo i controlli formali previsti dagli Avvisi PNRR”. Grazie al contributo dell’Unità di Missione PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel webinar saranno illustrate le recenti novità pubblicate nel nuovo Allegato A delle Linee guida per i Soggetti attuatori.

Nello specifico, verranno presentate le indicazioni operative sulla documentazione oggetto dei controlli formali per l’erogazione delle risorse previste dagli Avvisi di PA digitale 2026: dagli aspetti generali ai documenti contrattuali passando per il certificato di regolare esecuzione. In aggiunta i referenti di IFEL interverranno per affrontare alcune questioni ricorrenti riguardanti gestione contabile e utilizzo delle eccedenze.

