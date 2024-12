L’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 si avvia a conclusione.

Dopo l’esame del disegno di legge da parte della commissione Bilancio della Camera, che ha approvato diversi emendamenti, la parola passa ora all’assemblea della Camera dei Deputati, chiamata a esprimere la fiducia sul provvedimento. Il testo dovrà poi passare al Senato per il via libero definitivo, atteso per il 28 dicembre.

Diverse e importanti le novità introdotte grazie agli emendamenti dell’ANCI. Innanzitutto, l’abolizione del vincolo alle assunzioni di personale basato sul turn-over consentirà a Comuni e Città metropolitane di poter procedere con le assunzioni già programmate e lavorare per arginare il drammatico deficit di personale qualificato, dopo una riduzione del 30% in quindici anni. Per gli interventi di rigenerazione urbana e per una parte dei contributi per le cosiddette “Opere medie” – i cui ritardi nell’affidamento dei lavori sono spesso dovuti alla complessità delle procedure di autorizzazione e concertazione con altre amministrazioni, a malfunzionamenti di piattaforme telematiche e difficoltà del sistema imprenditoriale – è stato evitato il rischio di revoca. Migliorato anche il riparto del fondo a sostegno degli oneri dei Comuni per affidamento di minori, evitando di escludere dal beneficio molti Comuni e permettendo un più corretto calcolo delle spese sostenute. Sempre per i minori, positivo è l’inserimento di un fondo per il recupero dei minori a rischio devianza. Per i Piccoli Comuni fino a 3000 abitanti, in crisi finanziaria, è stato istituito un Fondo di 5milioni di euro per garantire e rafforzare i servizi sociali; sempre per i Comuni in crisi finanziaria fino a 1000 abitanti è consentita una compensazione tra massa attiva e passiva fino ad un importo massimo di 25milioni annui al fine di facilitare l’estinzione dei debiti.

Aumenta, poi, di 5 milioni di euro il fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

“Esprimo soddisfazione per l’ascolto da parte del Governo su quelle che sono problematiche fondamentali – commenta il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino – congratulazioni ad ANCI che ha continuato a lavorare con coerenza e determinazione. Rimane aperto il tema della necessità di trovare soluzioni strutturali volte a finanziare gli investimenti nei piccoli Comuni, ma confidiamo nei prossimi provvedimenti”.

Fiducioso anche il presidente di ANCI nazionale, Gaetano Manfredi: “La Legge di bilancio 2025 esce dall’esame della Camera con alcune modifiche utili per Comuni e Città anche se permangono i profili critici, che abbiamo segnalato fin da subito, relativi alla riduzione della capacità di spesa corrente. Auspichiamo che si ponga rimedio in prossimi provvedimenti” (leggi il comunicato di ANCI nazionale).