“Rigeneriamo il Paese. I Comuni per la Ripresa e lo Sviluppo dell’Italia” è il titolo della IX edizione della Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale, organizzata da Fondazione IFEL e ANCI. La manifestazione, in programma dal 26 al 28 ottobre, si terrà online.

I lavori saranno organizzati in tre mattinate di approfondimento e confronto:

26 ottobre: LA FINANZA LOCALE DENTRO L’EMERGENZA E OLTRE

27 ottobre: IL RUOLO DEI COMUNI NEI PROGRAMMI D’INVESTIMENTO TRA RECOVERY FUND E POLITICHE DI COESIONE

28 ottobre: CAPACITÀ AMMINISTRATIVA LOCALE E NUOVO CICLO DI SVILUPPO

Nel corso delle tre mattinate di lavoro, trasmesse integralmente in diretta streaming, interverranno esperti, sindaci, parlamentari e rappresentanti del Governo.

Il 26 ottobre, nella sessione “La finanza locale dentro l’emergenza e oltre”, interverrà il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli ed è stato invitato a partecipare il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Le conclusioni saranno affidate al nuovo presidente della Fondazione IFEL, Alessandro Canelli.

Per la seconda sessione “Il ruolo dei Comuni nei programmi d’investimento tra Recovery Fund e Politiche di coesione” è confermata la partecipazione di Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, e di Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Nel corso dell’ultima giornata delle Conferenza, dal titolo “Capacità amministrativa locale e nuovo ciclo di sviluppo”, interverranno il ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. La Conferenza si concluderà con l’intervento del presidente di ANCI Antonio Decaro.

Il programma completo della Conferenza è disponibile al link conferenza.fondazioneifel.it/

I lavori della IX Conferenza saranno trasmessi integralmente in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione IFEL. Per seguire lo streaming non è richiesta l’iscrizione e sarà sufficiente collegarsi sul sito conferenza.fondazioneifel.it o accedere al canale YouTube.