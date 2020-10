“Una settimana di incontri sul tema della sicurezza partendo dai fatti di Nizza e Torino per confrontarci con le altre città europee con l’obiettivo di affrontare nel migliore dei modi il tema della sicurezza e dell’emergenza. Per noi PACTESUR è un progetto di grande rilievo, ringrazio gli uffici di ANCI Piemonte per il grande lavoro svolto”.

Così il presidente dell’associazione dei Comuni piemontesi, Andrea Corsaro, ha commentato il successo della seconda edizione della “European Week of Security”, organizzata a Torino nell’ambito del progetto europeo PACTESUR (Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas).

Dal 19 al 23 ottobre scorsi, negli studi televisivi dell’associazione Lacumbia Film di Torino, i rappresentanti delle principali istituzioni piemontesi e numerosi relatori da tutta Europa sono intervenuti in presenza e online per trattare i temi del progetto, quali la minaccia terroristica, la gestione e la comunicazione delle emergenze, l’organizzazione della sicurezza urbana con l’ausilio delle nuove tecnologie e l’impatto del Covid-19 nella gestione degli spazi pubblici.

“In questi anni, ANCI Piemonte ha creato un ufficio dedicato all’europrogettazione a supporto dei Comuni – ha ricordato Pier Sandro Cassulo, vicepresidente ai Progetti Europei di ANCI Piemonte -. Le realtà più piccole sono prive di risorse e di strumenti, da qui l’idea di creare una rete tra Comuni per offrire ai territori nuove opportunità”.

“La nostra associazione – ha aggiunto il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta – conferma il proprio ruolo di agenzia di sviluppo a favore dei Comuni piemontesi. Abbiamo visto come il tema dell’innovazione sia fondamentale per il futuro dei territori, a maggior ragione quando si parla di progetti europei”.

Sul tema è intervenuto il comandante della Polizia Municipale della Città di Torino, Emiliano Bezzon: “Stiamo lavorando molto sull’innovazione tecnologica, a partire dalla videosorveglianza e penso soprattutto all’implementazione di sofisticati software di video analysis sulle telecamere. Siamo, inoltre, particolarmente all’avanguardia sull’utilizzo dei droni che ci consentono di gestire grandi spazi con poche risorse. Siamo contenti di confrontarci con le altre importanti città europee che aderiscono a PACTESUR e, al tempo stesso, di fare da volano per altre realtà medio-piccole che possono beneficiare delle nostre best practice”.

Grande rilievo, nell’ambito della seconda edizione della “European Week of Security”, ha avuto il tema della comunicazione. Ospite d’eccezione il responsabile della redazione piemontese dell’agenzia ANSA, Alessandro Galavotti, inviato a Nizza in occasione dell’attentato del 2016. “Le emergenze degli ultimi anni, da quella terroristica al Covid – ha detto – ci insegnano che è necessario un collegamento costante tra le fonti dell’informazione e il giornalista, che deve saper capire le notizie e raccontarle in maniera tempestiva ed affidabile. Grazie ad una rete capillare, l’agenzia ANSA è in grado di rispondere pienamente a questa esigenza”.

“La collaborazione fra enti è fondamentale – ha rimarcato il viceprefetto di Torino, Laura Ferraris – perché ci consente di mettere in rete competenze tecniche ed esperienza e di realizzare una comunicazione efficace”.

“Il ruolo della comunicazione è imprescindibile e lo abbiamo visto con l’emergenza Covid – ha detto infine l’assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi -. Realizzare una comunicazione efficace e tempestiva è essenziale per evitare che, in caso di emergenza, la percezione del rischio diventi parziale o addirittura inefficace”.