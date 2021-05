La rivista quadrimestrale di Scienze dell’Amministrazione “Il Piemonte delle Autonomie” organizza una call for papers sul tema dell’utilizzo dei dati nei processi decisionali in tempo di Covid.

Alla luce dell’emergenza in atto, diventa fondamentale conoscere le necessità del decisore in materia di dati. Quali e quanti dati occorrono per elaborare le decisioni? Che tipi di tecnologie e infrastrutture di calcolo (algoritmi in primis) sono necessari?

La call for papers vuole dunque rappresentare un’occasione di approfondimento e di confronto tra gli studiosi del diritto pubblico e di quello privato sul tema dei dati e del loro utilizzo. La richiesta è aperta, inoltre, alla prospettiva di altre discipline, nonché all’approccio casistico.

Coloro che intendano sottoporre una proposta di paper (di lunghezza compresa tra i 15.000 e gli 80.000 caratteri spazi inclusi), redatta in italiano o in inglese, dovranno inviarla entro il prossimo 1° luglio all’indirizzo di posta elettronica piemonte.autonomie@cr.piemonte.it. Le proposte saranno valutate, in forma anonima, da parte del Comitato scientifico della Rivista e selezionate per la pubblicazione nei numeri 2 e 3/2021.

La valutazione dei paper inviati è subordinata al rispetto delle norme redazionali.

Leggi l’articolo del professor Enrico Grosso, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Torino.