Un master annuale in “Open Digital Transformation” (Trasformazione digitale aperta nella PA) con il patrocinio di ANCI Piemonte per formare persone in grado di governare i processi di transizione digitale e di innovazione, in linea con quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), dalle linee guida nazionali e dai piani triennali AgID.

L’iniziativa, realizzata dall’Università del Piemonte Orientale, ha già raccolto le prime manifestazioni di interesse e sarà presentata ufficialmente nel corso di un seminario che si terrà venerdì 17 dicembre alle ore 9, nella sala conferenze dell’Agenzia Piemonte Lavoro di Torino, in Via Avogadro 30. L’evento sarà disponibile anche da remoto (ulteriori info all’indirizzo di posta elettronica silvia.gandini@uniupo.it).

Al seminario prenderà parte il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, che interverrà su “Il ruolo di ANCI per accompagnare la trasformazione digitale delle autonomie locali”.

“Un tema, quello della transizione al digitale, sul quale l’associazione dei Comuni piemontesi conferma ancora una volta il proprio impegno” afferma il vicepresidente Pianetta. “Il master – continua Pianetta – è una buona occasione di formazione per i dipendenti della PA. Lo sviluppo delle competenze digitali è essenziale in una logica di futuro, come testimoniano peraltro le nuove linee di finanziamento legate al PNRR. Allo stesso tempo è fondamentale continuare a fare rete con gli enti pubblici e privati e con l’università”.

Tutte le informazioni sul master sono disponibili sul sito dell’Università del Piemonte Orientale.

Scarica il PDF di presentazione

Consulta il piano didattico del Master