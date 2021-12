Il prossimo 1° gennaio entreranno in vigore le “Linee guida sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici dell’AgID”. La conservazione digitale prevede la sostituzione dei documenti cartacei con quelli in formato digitale, preservandone l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità.

Numerose le criticità segnalate in questi mesi da Enti locali e associazioni di categoria, tanto che l’entrata in vigore delle linee guida AgID, inizialmente prevista per il 7 giugno, era stata differita al 2022. Di particolare rilievo il tema della gestione dei documenti (protocollazione, classificazione, fascicolazione e selezione), la questione relativa ai compiti del dirigente per la transizione e quella riguardante gli obblighi del responsabile per la conservazione digitale.

In quest’ottica ANCI Piemonte, in collaborazione con la Regione, ha predisposto un breve tramite questionario che prevede la raccolta delle esigenze, delle istanze e dei suggerimenti provenienti dal territorio al fine di consentire la migliore attuazione della normative. Le informazioni ricevute saranno analizzate in forma anonima.

C’è tempo fino al prossimo 21 gennaio per compilare il questionario ANCI disponibile a questo link.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Transizione Digitale della Regione Piemonte tramite e-mail.

VAI AL QUESTIONARIO